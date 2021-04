Fiuk revela ter alguém fora do ’BBB 21’: ’Sou apaixonado’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 08:13 | Atualizado 22/04/2021 08:14

Rio - Arthur, Fiuk e Pocah conversaram sobre relacionamentos no quarto colorido do "BBB 21". Pocah revelou que se sente muito feliz e amada pelo namorado, Ronan Souza. Fiuk, então, começou a falar sobre situações que já viveu com ex-namoradas. O ator também afirmou que é a melhor coisa quando a relação se desenvolve de forma natural, com confiança e afeto.

Fiuk, então, falou sobre uma menina que o conquistou por não cobrá-lo de nada e por não criar expectativas em relação ao namoro. Arthur logo ficou curioso: "Essa que você disse que vai ter que te aceitar de volta?". Fiuk, sem graça, despistou. "Talvez, talvez", disse. Arthur e Pocah caíram na gargalhada e Arthur provocou: "É sim! É sim! Está apaixonado". "Eu sou apaixonado", confirmou o ator.

Vale lembrar que Fiuk teve uma espécie de romance com Thais Braz no "BBB 21". Os dois chegaram a ir pra baixo do edredom, mas Fiuk acordou choroso no dia seguinte. Com a eliminação de Thais, Fiuk tem feito brincadeiras com Juliette.