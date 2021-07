Maria Lina, noiva de Whindersson, faz primeira aparição após morte do filho - Ag. News

Maria Lina, noiva de Whindersson, faz primeira aparição após morte do filhoAg. News

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 08:29

Rio - Maria Lina Degan, noiva de Whindersson Nunes, fez sua primeira aparição em público, na noite desta terça-feira, após a morte do filho, João Miguel. A estudante de Engenharia Civil foi fotografada deixando um salão de beleza. O filho de Maria Lina e Whindersson nasceu prematuro, no final de março deste ano, e não resistiu.

fotogaleria

Publicidade

Nos Stories, Maria Lina respondeu perguntas dos seguidores, mas se recusou a falar sobre a morte do filho. "Não responderei nada referente ao João, nem ao parto e etc, acho que ainda não é o momento. Mas ainda assim acho a caixa de perguntas uma ótima ferramenta pra me aproximar de vocês que me seguem", disse.