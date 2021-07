Conheça Lunna LeBlanc, a Miss Bumbum Brasil 2021

Rio - Lunna LeBlanc, representante de Minas Gerais, é a grande campeã do concurso Miss Bumbum Brasil 2021. Ela conquistou o título na final do concurso, que aconteceu na noite desta segunda-feira e contou com a apresentação de ninguém menos que Andressa Urach. Lunna tem mais de 90 mil seguidores no Instagram, onde costuma compartilhar fotos sensuais.

A votação do Miss Bumbum teve um empate de 131 pontos entre Lunna e Juh Campos, candidata de Roraima. Andressa Urach, então, foi a responsável por escolher a vencedora. Com 116 pontos, a terceira colocada foi Suzana Simonet, de Santa Catarina.

