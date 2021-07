Regina Casé e Thiaguinho - Reprodução/Instagram

Regina Casé e Thiaguinho Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 14:39

Rio - Regina Casé recebeu Thiaguinho no sítio de sua família e, nesta quinta-feira (8), a apresentadora compartilhou alguns registros do encontro. Em uma publicação no Instagram, a atriz de 67 anos revelou que está trabalhando em um novo projeto com o cantor, mas não revelou detalhes da parceria.

fotogaleria

Publicidade

"Não posso falar o que a gente tá fazendo, mas é uma coisa maravilhosa que vem por aí", afirmou Casé no vídeo publicado. A apresentadora e o cantor aparecem acompanhados pela filha da artista, Benedita Casé Zerbini, e o genro, João Pedro Januário. Na legenda, Regina esclarece que todos estavam testados para a covid-19 e respeitavam as medidas de distanciamento social.

"#TBT da semana passada! Olha quem brotou aqui no sítio todo testado, protocolado, maravilhoso para trabalhar! Mas é claro que a gente não ficou só trabalhando né? E vai ter uma chuva de posts mostrando tudo o que a gente fez junto nesses dias incríveis por aqui! Aguardem! Thiaguinho, a gente já está morrendo de saudade de você!", declarou a atriz. Apesar de não revelarem muitos detalhes da parceria, o cantor adiantou que será "algo bonito e eterno".