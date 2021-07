Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas - divulgação/@duhartefotografia

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:40 | Atualizado 08/07/2021 17:42

Nanda Costa compartilhou, na tarde desta quinta-feira, um vídeo relembrando o processo de fertilização para engravidar. A atriz, que está no quinto mês de gestação de gêmeas, contou que teve que fazer o procedimento três vezes.

"Escolhi esse #TBT do dia que nossas meninas grudaram na barriga da mamãe! Foram 3 tentativas até o sucesso. Duas em SP e uma no RJ. Mãinha chamou a Baêa e bateu seu tambor. O axé veio em dobro, no melhor esquema "pague um leve dois (ou melhor, duas)", brincou Nanda na legenda da publicação.







