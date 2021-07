Tatá Werneck - Reprodução

Por iG

Publicado 08/07/2021 16:32 | Atualizado 08/07/2021 16:33

Tatá Werneck arrumou uma nova maneira de fazer boas ações. A humorista fez uma publicidade de graça e no lugar do cachê pediu para uma famosa marca de brinquedos fazer doações para instituições e comunidades.



A apresentadora do "Lady Night" gravou um vídeo brincando de massinha e fazendo piada com isso. Depois, ela marcou a Play-Doh e pediu para a empresa fazer doações no lugar da visibilidade que ganhou inesperadamente.



"Atencao donos dessa marca de massinha, fiz mó publicidade do nada e de graca. Topam fazer uma doacao de brinquedo pra uma instituicao?", escreveu Tatá Werneck na legenda do vídeo. "Fiz uma propaganda aqui do nada, foi de graça, e queria saber se vocês não doariam brinquedos para as comunidades se possível. Se não, eu bloqueio vocês. Sacanagem", brincou a comediante no Stories.



