Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:16 | Atualizado 08/07/2021 16:17

Para comemorar os quatro milhões de inscritos em seu canal no youtube, Maurício Meirelles fez uma edição especial do seu quadro "Achismos", em que foi entrevistado por Emilly, sua esposa e respondeu perguntas e achismos dos fãs.

O humorista lembrou da fase em que sua carreira desmoronou e disse que agradece muito ao fracasso que teve em um momento da vida: “Foi difícil de entender algumas coisas, não sabia se o problema era eu. Depois entendi que era normal. Este ano está sendo o melhor ano da minha carreira e meu olhar para o fracasso já é diferente. O fracasso é foda, porque te equilibra. Todo mundo fracassou em algum projeto e isso que faz crescer. Até para entender o tamanho do seu sucesso, você tem que ter fracassado, se não você não dá valor”.

Maurício também falou que não faz questão de ter milhares de seguidores em suas redes sociais, pois isso pode esconder sua verdade: “Não adianta eu só falar o que vem na minha cabeça se não eu não pago conta. Eu não sei se eu estaria feliz com um público de 30 milhões de inscritos, porque eu estaria me podando e não estaria com a minha verdade. Quem tem verdade não tem público de 20 milhões, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Whinderson tem a verdade dele, mas ele não faz um conteúdo de profundidade da cabeça dele. Ele faz um conteúdo sobre uma visão de pobre e rico. É um conteúdo muito bom, mas é menos de opinião. Eu sou uma comédia opinativa, tenho uma reflexão e muita gene pode não gostar. Vou ganhar e perder seguidores o tempo todo. Com 15 anos de carreira já aprendi que tudo é passageiro, o sucesso e o fracasso”.

No bate papo, Mau também lembrou do inicio da carreira, quando trabalhou como músico e depois como publicitário e falou de sua relação de amizade com Danilo Gentili e Rafinha Bastos.