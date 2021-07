Whindersson Nunes - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:59 | Atualizado 08/07/2021 17:01

Whindersson Nunes está voltando aos poucos às redes sociais desde a morte de seu filho, João Miguel. Nesta quinta-feira, o humorista fez um desabafo no Twitter e refletiu sobre manter o bom-humor mesmo quando não está bem por causa do trabalho.

"Trabalhar sendo engraçado é uma coisa muito triste", postou Whindersson. O humorista luta há alguns anos contra a depressão.



Trabalhar sendo engraçado é uma coisa muito triste — Whindersson (@whindersson) July 8, 2021

O filho de Maria Lina e Whindersson nasceu prematuro, no final de março deste ano, e não resistiu. Recentemente, a estudante fez sua primeira aparição em público após a perda do filho. Maria Lina foi fotografada deixando um salão de beleza em São Paulo.

Nos Stories, Maria Lina respondeu perguntas dos seguidores, mas se recusou a falar sobre a morte do filho. "Não responderei nada referente ao João, nem ao parto e etc, acho que ainda não é o momento. Mas ainda assim acho a caixa de perguntas uma ótima ferramenta pra me aproximar de vocês que me seguem", disse.