Bianca Andrade e FredReprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:41 | Atualizado 08/07/2021 16:42

Rio - Na reta final da gravidez do bebê Cris, Bianca Andrade e seu noivo, Fred, têm compartilhado as fotos do ensaio fotográfico realizado pelo casal. Nesta quinta-feira (8), os pais de primeira viagem divulgaram um vídeo em que recriam uma foto tirada no Carnaval de 2018, que os dois curtiram juntinhos.

"E com o passar dos anos olha o que a gente fez...", escreveu Bianca na legenda da publicação. Fred também compartilhou a brincadeira em seu Instagram e declarou: "Eu tava certo! Bianca, te amo demais!", fazendo referência aos planos que o casal já fazia desde o início do relacionamento. "Um dia a gente ainda vai ter um filho chamado Cris", teria dito o jogador do Fluminense.

Os fãs da blogueira também conhecida como Boca Rosa se derreteram nos comentários da postagem. "Vocês não cansam de ser perfeitos não?", questionou uma seguidora. "Vocês desde sempre se esbarrando pelo mundo nessas viagens doidas e sempre fazendo tudo um pelo outro!", comentou outra. "O destino preparou esse baby com muito amor pra vocês!! Que família mais linda", finalizou.

