Ao todo, 45.310 pessoas acessaram a plataforma de inscrição. Destes, 24.139 finalizaram todo o processo de forma correta - Internet

Ao todo, 45.310 pessoas acessaram a plataforma de inscrição. Destes, 24.139 finalizaram todo o processo de forma corretaInternet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:54

Será divulgado nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial da Prefeitura de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos, o resultado da pré-classificação geral do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária. As inscrições começaram no último dia 17, e foram prorrogadas até às 18h desta segunda-feira (28).

Ao todo, 45.310 pessoas acessaram a plataforma de inscrição. Destes, 24.139 finalizaram todo o processo de forma correta, estando aptos para a disputa de uma das 3.543 vagas de trabalho em diversas áreas da administração pública municipal. Outras 16.175 chegaram a fazer o cadastro, mas não finalizaram a inscrição, enquanto 4.996 cancelaram a participação.

Publicidade

O certame contempla 61 cargos, nos níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.100,00 e R$ 4.647,20. Os contratos terão duração de seis meses, com possibilidade de renovação por mais seis meses.

As inscrições foram gratuitas, com cargos para Ampla Concorrência (AC), Negros e Índios (NI), Pessoas com Deficiência (PCD) e Cadastro de Reserva (CR). Cada candidato pôde se inscrever para um cargo de 40 horas semanais, ou até dois cargos de 20 horas semanais.

Publicidade

“Esse Processo Seletivo tem o objetivo de estabelecer os critérios para a contratação de servidores temporários, seguindo diretrizes técnicas, sem indicações políticas. Com isso, finalmente a Prefeitura de Cabo Frio passa a cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com Ministério Público em 2015”, explica o secretário municipal de Administração, Ruy França.