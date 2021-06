Sede da secretaria de Educação de Cabo Frio. - Internet

Sede da secretaria de Educação de Cabo Frio. Internet

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:35

Os servidores da Secretaria de Educação de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, receberam neste sábado (26), de forma antecipada, os salários do mês de junho. O valor foi depositado na sexta-feira (25). Ao todo 4.534 profissionais foram beneficiados com a antecipação. Os pagamentos somam um total de R$ 12.403.792,41.

Este é o sexto mês em que os funcionários públicos da pasta têm seus proventos creditados antes do vencimento que, por lei, é no quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Publicidade

Além da Educação, aposentados e pensionistas do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores de Cabo Frio (Ibascaf) receberam, também de forma antecipada, na quinta-feira (24), o pagamento referente ao mês de junho. O valor foi depositado para 1.726 beneficiários, totalizando R$ 6.085.274,68.

Este mês o governo municipal quitou, ainda, o salário de dezembro de 2020 para os servidores efetivos da administração direta, da Secretaria de Saúde e da Comsercaf, que recebem até dois salários mínimos. Ao todo, 1.094 servidores ativos e 53 pensionistas receberam o pagamento, em um valor total de R$ 1.712.783,64.