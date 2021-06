Marcando presença neste sábado e se mostrando recuperado de uma cirurgia realizada no nariz, o prefeito José Bonifácio, junto do neto João, plantou algumas mudas de árvores - SECOM

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 21:39

A I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador em Cabo Frio chegou ao último dia de competições neste sábado (26) com a visita do prefeito, José Bonifácio (PDT).

O evento, que teve início na quinta-feira (24), levou mais de 180 animais de diversas cidades do Brasil para o Parque de Exposições, na Fazenda Campos Novos, em Tamoios , na Região dos Lagos

Na exposição, cavalos e potros movimentaram o espaço de provas durante as avaliações, em requisitos competitivos como morfologia, marcha batida e marcha picada.

O evento, que contou com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, foi realizado pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio.

Marcando presença neste sábado e se mostrando recuperado de uma cirurgia realizada no nariz, o prefeito José Bonifácio, junto do neto João, plantou algumas mudas de árvores na entrada da Fazenda Campos Novos e elogiou a organização da Expo, exaltando o novo momento vivido pelo produtor rural da cidade.

“Gostaria de parabenizar aos envolvidos de todas as Secretarias Municipais, e todos que ajudaram na realização deste evento maravilhoso. Estamos transformando este local em um grande centro de acontecimentos, que vai levar Cabo Frio a se mostrar como um grande realizador de eventos, principalmente visando a valorização do nosso produtor rural”, afirmou o prefeito de Cabo Frio.

A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, enalteceu a realização da exposição e a volta da movimentação no Parque de Exposições, que marca um novo momento para a área rural e para o produtor agrícola do município.



Na exposição, cavalos e potros movimentaram o espaço de provas durante as avaliações, em requisitos competitivos como morfologia, marcha batida e marcha picada. SECOM

ÚLTIMO DIA DE COMPETIÇÕES “Cabo Frio durante muito tempo foi visto como um lugar somente de praias, mas não somos apenas isso. Temos uma área rural linda, que está voltando a florescer. A realização da Expo marca a importância de fomentarmos a economia da cidade, principalmente neste momento difícil que vivemos por conta da pandemia. Estamos muito felizes com essa realização e podem ter certeza que vem muito mais por aí”, disse Katyuscia.

Neste sábado (26), último dia de competições, a programação da Expo Mangalarga teve novas competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas. Na parte da manhã, na categoria Marcha Picada Égua Adulta, Fonte Azul Ópera, de Araruama, foi a grande campeã. Na categoria de Marcha Batida Cavalo Castrado Jovem, Ator do Tira Teima, de Belo Oriente, Minas Gerais, foi o melhor avaliado pelos jurados.

Na grande final, que começou na parte da tarde, na categoria de Marcha Batida Cavalo Adulto, Dan do Perudá, de Sapucaia, Rio de Janeiro, foi o campeão. Na Marcha Picada Cavalo Adulto da Raça, Edu J.P.O., de Araruama, ficou com a primeira colocação. Na Marcha Picada Cavalo Adulto de Marcha, Radar Jasmim S.R.R., de Tijucas do Sul, Paraná, foi o melhor avaliado.

Entre as fêmeas, na categoria Égua de Raça Adulta de Marcha Batida, a égua Colina F1, de Nova Friburgo, foi a grande campeã. Na Marcha Picada, Jurista, de Araruama, foi a melhor avaliada pelos jurados. Na Raça Adulta de Marcha Picada, Fonte Azul Ópera, de Araruama, levou o primeiro lugar. Na Marcha Picada Adulto Fêmea, Dinastia Iúna, de Sapucaia, Rio de Janeiro, foi a campeã. O grande campeão na categoria Marcha Batida Cavalo Castrado Jovem, foi Z.C. Lápis LF Plataforma, vindo de Vila Velha, Espírito Santo.

FEIRA DO PRODUTOR RURAL Produtores de diversos cultivos, e artesãos locais, estiveram expondo seus trabalhos na edição especial da Feira do Produtor Rural SECOM

Neste domingo (27), produtores de diversos cultivos, e artesãos locais, estiveram expondo seus trabalhos na edição especial da Feira do Produtor Rural, que teve início na última quinta-feira (24).

Além do comércio agrícola, a feira conta também com tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola, comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato e venda de produtos com renda revertida para o canil municipal. Para as crianças, um espaço está reservado para o circuito de brincadeiras infantis.

Em uma tenda montada pela secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, os visitantes podem agendar uma visita à recém inaugurada Trilha Ecológica Sensorial, que é a primeira trilha acessível para pessoas com deficiência da Costa do Sol.

Para o acesso ao Parque de Exposições de Tamoios, que fica no complexo da Fazenda Campos Novos, é obrigatório o uso de máscara de proteção e respeitar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.