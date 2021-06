A PM afirma que o individuo confessou a participação no roubo. - 25 BPM

Por Renata Cristiane

Publicado 26/06/2021 20:52

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de assaltar uma hamburgueria na Rua Porto Alegre, no Jardim Excelsior, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com uma réplica de um fuzil na noite desta sexta-feira (25).

De acordo com a PM, os suspeitos foram encontrados no Residencial Monte Carlo, do Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança.

Os agentes fizeram um cerco tático para abordar um dos homens, que estava com uma réplica de pistola e mais três celulares. A PM afirma que o individuo confessou a participação no roubo.

O suspeito também informou o local onde estava o veículo utilizado, bem como a localização da base deles, onde foram encontradas 82 cápsulas de cocaína e uma réplica de fuzil.

Ao mesmo tempo, o GAT, que também esteve no local, prendeu em flagrante outro homem que confessou a participação no roubo.

Os suspeitos foram levados à 126ª DP, em Cabo Frio, onde foram autuados e presos após serem reconhecidos pelas vítimas.

Em nota, publicada nas redes sociais, a Cizzedo informou que, apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

“Graças ao nosso sistema de segurança interno e a eficiência da Polícia Militar, os assaltantes foram identificados e imediatamente DETIDOS”, diz a nota, que termina agradecendo as mensagens de apoio, preocupação e carinho.