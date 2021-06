Na exposição, inédita em Cabo Frio, cavalos e potros movimentam o espaço de provas durante as avaliações - SECOM

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 20:39

A I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador chega ao último dia de competições neste sábado (26), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O evento, que teve início na última quinta (24), está levando dezenas de animais de diversas cidades do Brasil para o Parque de Exposições, na Fazenda Campos Novos, em Tamoios.

Na exposição, inédita em Cabo Frio, cavalos e potros movimentam o espaço de provas durante as avaliações, em requisitos competitivos como morfologia, marcha batida e marcha picada. A programação equestre segue até às 22h.

No primeiro dia de competição, a prova inicial foi realizada com os potros mirins. O cavalo campeão foi o Faixa Preta Treviso, de Vila Velha, Espírito Santo. Entre os potros jovens, Hobby Aghafa da Milla, de Macaé, levou a melhor avaliação. Na prova de Cavalo Júnior, o campeonato ficou com o Cometa MJA, de Sapucaia, Rio de Janeiro.

Entre os cavalos adultos machos, a categoria de Marcha Picada de Cavalo Júnior foi liderada pelo Canário Radar S. R. R, de Tijucas do Sul, no Paraná. Em outra competição, desta vez a de Marcha Batida de Cavalo Jovem, o Kibruto da Tradição, de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, levou a melhor.

Ainda na quinta-feira, na categoria de Marcha Picada de Cavalo Jovem, o campeão foi o cavalo Lacoste da EGR, de Iguaba Grande. Já na Marcha Batida de Cavalo, quem levou foi o Dan do Perudá, de Sapucaia, Rio de Janeiro.

No mesmo dia, na Marcha Picada de Cavalo, o Cangaço da Mylla, de Araruama, foi o melhor avaliado pelos jurados. Na de Cavalo Adulto, Londres Capim Fino, de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, levou a melhor. Na categoria de Marcha Picada de Cavalo Adulto, Edu J.P.O, de Araruama, teve a melhor avaliação. No Cavalo Sênior, Comodoro de Mylla, de Itabira, Minas Gerais, foi o campeão.

Os vencedores de cada categoria estão sendo premiados com troféus e faixas.

Segundo dia de competições

Na sexta-feira (25), na parte da manhã, a primeira prova foi realizada com as potras mirins. A campeã da categoria Marcha Batida Mirim foi Dakota Treviso, de Vila Velha, Espírito Santo. Na categoria de Marcha Batida Jovem, quem levou o primeiro lugar foi a Predadora do Piabanha, de Santos Dumont, Minas Gerais.

Na categoria Égua Júnior de Marcha Batida, a campeã foi Amizade do Bravo Zero, de Cachoeiras do Macacu, Rio de Janeiro. Na Marcha Picada, a égua Dinâmica de Jacobina, Bahia, foi a melhor avaliada pelos jurados.

Já na categoria Égua Jovem de Marcha Batida, a Duquesa do E.G.L, de Conceição do Pará, Minas Gerais, foi a grande campeã. Na Égua Jovem de Marcha Picada, a Baronesa MJA, de Sapucaia, Rio de Janeiro, levou a melhor.

Ainda na sexta-feira, na categoria Égua Marcha Picada, Jurista de Nanuque, de Araruama, levou a melhor. Já na categoria de Marcha Batida, Colina F1, de Nova Friburgo, foi a escolhida pelos jurados.

As competições foram acompanhadas pela vice-prefeita, Magdala Furtado (PODE), secretários municipais e outras autoridades.

Neste sábado (26), último dia de exposição, a programação da Expo Mangalarga terá novas competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas.

O evento, que tem apoio da Prefeitura de Cabo Frio, é realizado pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, e segue os protocolos de prevenção contra o coronavírus.

Feira do produtor rural

Produtores de diversos cultivos, e artesãos locais, estão expondo seus trabalhos na edição especial da Feira do Produtor Rural, que acontece simultaneamente à exposição, e termina neste domingo (27).

Além do comércio agrícola, a programação conta também com oficina de tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola, comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato e venda de produtos com renda revertida para o canil municipal.

Para as crianças, um espaço está reservado para o circuito de brincadeiras infantis, touro mecânico, feira do livro, tênis de mesa e outros esportes.

Na entrada do Parque de Exposições de Tamoios, a secretaria de Saúde montou uma tenda anexa à uma ambulância, onde realiza testes rápidos de Covid-19, entre outros atendimentos.

A secretaria da Melhor Idade também montou um stand no local, e faz o cadastro para o Cartão do Idoso, além de aferir pressão arterial dos visitantes.

Na tenda da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, os visitantes podem agendar uma visita à recém inaugurada Trilha Ecológica Sensorial, além de receber informações turísticas sobre Cabo Frio.

Para o acesso ao Parque de Exposições de Tamoios, que fica no complexo da Fazenda Campos Novos, é obrigatório o uso de máscara de proteção e respeitar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.