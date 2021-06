Cavalos de diversas raças - SECOM

Cavalos de diversas raças SECOM

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 20:28

Após quase 30 anos, o Parque de Exposições de Tamoios, em Cabo Frio, voltou, nesta quinta-feira (24), a ser uma grande sede para a pecuária e a força rural da cidade. Abrindo a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, a Fazenda Campos Novos, onde fica localizado o Parque, recebeu mais de 180 animais de diversas cidades do Brasil para o primeiro dia de competições.



A exposição é realizada pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, e segue os protocolos de prevenção contra o coronavírus. O primeiro dia foi acompanhado pela vice-prefeita, Magdala Furtado, além de secretários municipais, vereadores e demais autoridades. O deputado federal Chiquinho Brazão também esteve presente.



Na cerimônia de abertura, relembrando a fundação do Parque de Exposições de Tamoios, em 1994, uma placa foi descerrada na entrada do espaço. O totem registra a criação e a reativação do local (em janeiro deste ano), ambas sob a gestão do prefeito José Bonifácio.

Vice-prefeita Magdala Furtado representando o prefeito José Bonifácio SECOM



"Ver o Parque de Exposições aberto e funcionando é uma grande alegria para a população de toda a Cabo Frio, mas especialmente para Tamoios. A Fazenda Campos Novos tem uma grande importância cultural e histórica para a cidade. O trabalho de revitalização desse lugar envolve diversas mãos, muitas pessoas que se dedicaram. Ver esse espaço sendo ocupado era um sonho do prefeito José Bonifácio, que sempre se dedicou e colocou o coração nesse lugar. Agora vamos manter esse lugar organizado e ativo", disse a vice-prefeita, Magdala Furtado.

Segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, a realização da exposição e a reativação do Parque de Exposições marcam uma nova etapa para a área rural de Cabo Frio.

"O Parque de Exposições passou por um longo período de abandono, e para nós é uma enorme alegria reativá-lo. Infelizmente, o prefeito José Bonifácio não pôde estar presente conosco em decorrência do imprevisto que ocorreu nesta semana. Mas esse é um momento muito esperado por ele e por todos nós. Agradeço a todos os colaboradores que se dedicaram para que tudo pudesse acontecer. Ninguém faz nada sozinho, é um trabalho conjunto", disse a secretária.

Para celebrar Cabo Frio como sede pecuarista, e anfitriã de um dos maiores eventos do Estado, a amazona Ana Paula de Jesus fez a volta inaugural no campo de provas equestres com a bandeira do município, abrindo oficialmente as competições. Cavalos e potros movimentam o espaço de provas durante as avaliações, em requisitos competitivos como morfologia, marcha batida e marcha picada.



Na competição entre os machos, a primeira prova foi realizada com os potros mirins. O cavalo campeão foi o Faixa Preta Treviso, de Vila Velha, Espírito Santo. Entre os potros jovens, Hobby Aghafa da Milla, de Macaé, levou a melhor avaliação. Na prova convencional de cavalo júnior, o campeonato ficou com o Cometa Mja, de Sapucaia, Rio de Janeiro. Os vencedores de cada categoria estão sendo premiados com troféus e faixas.





Já no sábado (26), último dia de exposição, serão realizadas novas competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas.



EDIÇÃO ESPECIAL DA FEIRA DO PRODUTOR Vários produtos SECOM



Além do comércio agrícola, a programação conta também com oficina de tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola e comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato e venda de produtos com renda revertida para o canil municipal. Com a programação voltada para as crianças, um espaço está reservado para o circuito de brincadeiras infantis e esportes.

Para o acesso ao Parque de Exposições de Tamoios, que fica no complexo da Fazenda Campos Novos, é obrigatório usar máscara e respeitar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. Cavalos lindos em apresentações que encantam SECOM

Logo na entrada do Parque de Exposições de Tamoios os visitantes podem acessar os stands da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, da Secretaria da Melhor Idade e da Secretaria de Saúde. As equipes da Melhor Idade estão fazendo o cadastro para o Cartão do Idoso e aferindo pressão arterial.