O elemento, apontado como ‘vapor’ do tráfico, indicou um local onde guardava o restante do materialLetycia Rocha (RC24h)

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 16:31

Um adolescente de apenas 17 anos foi apreendido com drogas nesta quarta-feira (23) no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, os Policiais Militares tiveram a atenção voltada para três elementos durante um patrulhamento na Rua do Pomar. Eles apresentaram nervosismo e, com a abordagem, os agentes flagraram um deles com entorpecentes.

O elemento, apontado como ‘vapor’ do tráfico, indicou um local onde guardava o restante do material. Lá, foram encontrados 74 pinos de cocaína, 30 buchas de maconha, R$174 em espécie, 2.000 pinos vazios, 4 bases de rádio, 1 balança de precisão e material pra endolação.

O adolescente foi encaminhado para a 126ªDP, onde ficou apreendido por tráfico de drogas. Ele já tinha outras 3 passagens criminais. Os outros elementos, um de 30 anos, também com passagens criminais e o outro de 33 anos, foram ouvidos como testemunhas e liberados.