Por O Dia

Publicado 24/06/2021 19:22

Nesta sexta-feira (25), às 10h, Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai inaugurar a Trilha Sensorial da Fazenda Campos Novos. Este será o primeiro percurso com acessibilidade total na região da Costa do Sol. A solenidade de inauguração será durante a 1ª Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio, que começa nesta quinta-feira (24), no Parque de Exposições de Tamoios, que fica na Fazenda Campos Novos.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, após a inauguração, a cada hora serão formados grupos de 10 pessoas para percorrer a trilha, todos conduzidos por guia de turismo.

“A trilha sensorial da Fazenda Campos Novos é indicada para todas as idades e também para pessoas com deficiência. O percurso é plano, curto e conta com atividades que permitem aos participantes sentirem aromas, sabores e sensações únicas. Além disso, possui sinalização em braile. Nas visitas guiadas desta sexta-feira (25), proporcionaremos aos participantes experiência inesquecível”, afirmou o secretário.

Para se inscrever para o passeio, o visitante deve procurar o stand de informações turísticas no Parque de Exposições de Tamoios.