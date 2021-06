Para receber o imunizante, basta o trabalhador levar documento de identidade com foto - Assessoria Sintronac

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:31

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região Dos Lagos, atendendo a reivindicação do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), vacina contra a Covid-19, nos próximos dias 1º e 2 de julho, trabalhadores de empresas de ônibus, que atuam no município. A imunização ocorrerá na sede do sindicato, na Rua José Paes de Abreu, 1010, bairro Jardim Flamboyant, das 9h às 13h e das 14h às 16h.

Está prevista a aplicação de 262 doses de vacina para os rodoviários, que trabalham nas empresas Salineira e 1001. Para receber o imunizante, basta o trabalhador levar documento de identidade com foto. Seu nome será checado em uma listagem obtida pelo Sintronac junto às companhias.

Cabo Frio será a quinta cidade da base do Sintronac a vacinar os rodoviários em uma lista, que inclui Tanguá, Araruama, Maricá e Itaboraí. Neste último município, a imunização da categoria ocorrerá nos dias 30 de junho e 1º de julho.

“Continuamos esperando respostas das prefeituras de Niterói e São Gonçalo sobre a vacinação dos rodoviários, que integram uma categoria prioritária pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Governo Federal”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o sindicato registrou 64 mortes de rodoviários por consequências da doença em sua base, que compreende 13 municípios.

“Entendemos que a vacinação em massa está prejudicada pela pequena quantidade de doses enviadas pelo Governo Federal, mas os rodoviários foram especialmente atingidos pela pandemia, pois representam o segundo grupo de risco de contágio pela doença, atrás apenas do pessoal da Saúde””, conclui Rubens Oliveira.