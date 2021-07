Cleo e Leandro - Reprodução do instagram

Cleo e LeandroReprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:09 | Atualizado 09/07/2021 08:05

Cleo decidiu se casar em segredo, nesta sexta-feira, com o empresário Leandro D'Lucca. Segundo o colunista Leo Dias, do "Metrópoles", a união será apenas no cartório, em Minas Gerais.

fotogaleria

Publicidade

Ainda de acordo com o colunista, o casal optou por não fazer festas ou cerimônias, apenas estarão presentes os noivos e testemunhas.

Cleo e Leandro assumiram o relacionamento em dezembro de 2020.