De acordo com o colunista do R7, Flavio Ricco, o apresentador Ratinho e sua produção estão buscando novas formas de turbinar a audiência do SBT.

Após a turbinada que "A Fazenda 12" deu na Record, o SBT está correndo atrás do prejuízo pensando em formas de chamar a atenção do público com mudanças no formato.



Nessas mudanças, o quadro “Teste de DNA”, antes o de maior apelo junto ao público, tem tudo para deixar de existir. Segundo fontes próximas ao Ratinho, até ele está cansado do quadro que coordena há 20 anos.



Já o “Boteco do Ratinho” e “Dez ou Mil” continuam com novos investimentos.