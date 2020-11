Faustão Reprodução

Por iG

Publicado 08/11/2020 20:58 | Atualizado 08/11/2020 21:22

Logo antes de começar a série de apresentações no "Dança dos Famosos" de hoje, Faustão fez um anúncio informando que os participantes Felipe Titto e Zé Roberto vão ficar temporariamente afastados do quadro.



Titto foi afastado por conta do diagnóstico de covid-19 e Zé Roberto está com lombalgia.



"Esse ano, um ano totalmente atípico em todos os aspectos, nós perdemos metade do time masculino. Não bastasse o Juliano Laham, que felizmente já foi operado e está em franca recuperação, essa semana Felipe Titto com covid-19 e o Zé Roberto com lombalgia estão fora do rock. Por isso, teremos três duplas a partir de hoje no time masculino", explicou o apresentador.



Em decorrência de tudo isso, hoje se apresentaram apenas Bruno Belutti, Marcelo Serrado e André Gonçalves. E também, a repescagem foi cancelada. A partir do dia 22, dois grupos, com homens e mulheres misturados, disputarão no foxtrott. Além disso, as notas serão zeradas.