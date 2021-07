Homem morre após cair entre o trem e a plataforma de estação da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Homem morre após cair entre o trem e a plataforma de estação da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 07:34 | Atualizado 06/07/2021 10:57

Rio - Um homem morreu após ficar preso entre o trem e a plataforma, na manhã desta terça-feira, na estação da SuperVia na Mangueira, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6h40 na linha sentido Santa Cruz, Zona Oeste.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h50 para o resgate, mas a vítima não resistiu ao ferimentos e morreu no local. A morte foi confirmada por volta das 7h25. O homem ainda não foi identificado.

Homem morre após cair no vão entre o trem e a plataforma de estação da SuperVia na Zona Norte.#ODia



Crédito: WhatsApp O DIA: (21) 98762-8248 pic.twitter.com/TMTQCm486e — Jornal O Dia (@jornalodia) July 6, 2021

Publicidade

Passageiros que estavam no momento da queda relatam que o homem estava com diversas sacolas e teria se desequilibrado e caído. A SuperVia ressalta que nesta plataforma não há embarque de passageiros e que a estação Mangueira é uma das possíveis saídas para quem desembarca na estação Maracanã.

Por conta do acidente, os trens do ramal Santa Cruz circularam nos dois sentidos por uma linha só e, por isso, precisaram aguardar ordem de circulação no local. A SuperVia ressalta que o ramal não está interrompido. Às 10h, a concessionária informou que a circulação foi normalizada.

Publicidade

A concessionária ressalta que ainda mão há confirmação de que o homem estivesse na plataforma quando o acidente ocorreu, e a dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.