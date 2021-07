Polícia faz operação contra construções ilegais na Região dos Lagos - Divulgaão

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:56

Rio - A Polícia Civil do Rio realiza nesta terça-feira (6) a 'Operação Socó' com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em três cidades: Rio, Queimados e Saquarema. Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) tentam colher provas que comprovem crimes de construção irregular, falta de licenciamento ambiental, corrupção ativa e lavagem de dinheiro em um prédio de sete andares no município da Região dos Lagos, com valor estimado de R$ 20 milhões. A polícia investiga a migração da milícia do Rio para a Região dos Lagos.

A Polícia Civil também pediu à Justiça a suspensão das atividades deste empreendimento. Ao todo, a polícia cumpre 10 mandados. Entre os alvos estão um fiscal de obras e a ex-diretora de Licenciamento Ambiental de Saquarema.

De acordo com a polícia, a operação é um desdobramento de uma investigação que resultou na interdição de dois prédios no Recreio dos Bandeirantes, em dezembro do ano passado.



A polícia garante que as investigações continuam. O objetivo é identificar a participação de grupos paramilitares que atuam com construções ilegais na Zona Oeste do Rio e que estariam ampliando suas ilegalidades para a Região dos Lagos.

O nome da operação faz alusão à ave socó, que habita a lagoa de Saquarema.