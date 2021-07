Boavista é lider do grupo A7 pela Série D do Brasileirão - Eduardo Peralta

Boavista é lider do grupo A7 pela Série D do BrasileirãoEduardo Peralta

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 15:39

SAQUAREMA – Pela quinta rodada do Brasileirão Série D, o Boavista de Saquarema, na Região dos Lagos, entre em campo neste sábado (3) para enfrentar o Cianorte.

A partida vai acontecer no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, às 15h.

Publicidade

O time de Saquarema é o líder do grupo A7, com oito pontos. Já o Cianorte é o quinto colocado com apenas quatro pontos.