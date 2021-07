Carga de cigarros apreendida na Serra do Matogrosso, em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 03/07/2021 14:26

SAQUAREMA – Policiais Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária de Saquarema, na Região dos Lagos, apreenderam na madrugada desta quinta-feira (01) mais de 4.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Segundo informações, a apreensão aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, RJ 106, na Serra do Matogrosso, quando um Chevrolet Spin foi abordado pelos militares. Na revista, foram encontrados 90 mil cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista afirmou ter saído de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O homem foi preso e encaminhado para a 124ª DP, no centro de Saquarema, onde o caso foi registrado.