Agua do mar invade centro de Saquarema - Reprodução internet

Agua do mar invade centro de SaquaremaReprodução internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:58

SAQUAREMA – Na madruga desta quarta-feira (30), a Praça do Coração, localizada no centro de Saquarema foi invadida pela água do mar e por muita espuma.

A ressaca do mar não gerou transtornos para os moradores do centro da cidade, já que a Marinha do Brasil já havia emitido um para a região.

Publicidade

Agua do mar invade centro de Saquarema Reprodução internet