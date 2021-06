Rede de Pesca ilegal é apreendida na Lagoa de Saquarema - Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 29/06/2021 14:32

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (28), após um patrulhamento de rotina, a Polícia Ambiental apreendeu uma rede de pesca ilegal na lagoa de Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, a apreensão aconteceu no bairro do Porto da Roça. O equipamento chamou a atenção dos policiais que identificaram que ele estava travando a entrada e saída dos peixes. Os agentes retiraram a rede de aproximadamente 7 metros de comprimento por 2 metros de altura.

O material foi apreendido e levado para a 124ª DP, no centro de Saquarema, onde o caso foi registrado.