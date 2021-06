Ônibus intermunicipal que liga Saquarema ao Rio de Janeiro - Reprodução internet

Ônibus intermunicipal que liga Saquarema ao Rio de JaneiroReprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 15:18

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (28), o Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro publicou a reformulação do quadro de horários da linha de ônibus que faz o trajeto Saquarema na Região dos Lagos, ao Rio de Janeiro. Autorizado pelo governador Claudio Castro, agora, a frota mínima da empresa 1001, será composta por dois ônibus rodoviários com ar-condicionado.

Confira os horários:

Publicidade

Saquarema x Rio de Janeiro

Diariamente - às 11h50 e 17h50.

Publicidade

Rio de Janeiro x Saquarema



Diariamente – às 11h35.

Às sextas-feiras, sábados e domingos- às 17h41.