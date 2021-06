Secretaria de Cultura do município recebeu as cores do movimento - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 13:31

SAQUAREMA – Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, ornamentou a com as cores da bandeira LGBTQIA+ a sede da Casa de Cultura Walmir Ayala, no Centro da cidade.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e visa comemora a data com muito respeito e apoio à diversidade.

- O Brasil lidera um triste ranking de ser o país com maior número de homicídios motivados por homofobia ou transfobia. Isso é doloroso e precisa acabar. Em todo o mundo é cada vez mais comum ver instituições governamentais, marcas, clubes de futebol e demais grupos promovendo ações históricas e se posicionando nesta data. E, aqui em Saquarema, não é diferente - Afirmou a Prefeita Manoela Peres.

A decoração ficará até a próxima sexta-feira na Casa de Cultura de Saquarema.