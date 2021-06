Material apreendido com o traficante em Jaconé/ Saquarema - Divulgação

Material apreendido com o traficante em Jaconé/ SaquaremaDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 26/06/2021 09:35

SAQUAREMA – Na noite desta sexta-feira (25), a Polícia Militar de Saquarema, na Região dos Lagos, prendeu um homem acusado de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, o homem foi identificado com atitudes suspeitas durante um patrulhamento na Rua "A" esquina com rua 96, no bairro de Jaconé. Na abordagem, o suspeito contou aos policiais que estava vindo do Rio de Janeiro, da comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. O suspeito também confessou que vendia drogas para os traficantes “PQD” e “RET”.

Publicidade

Segundo a polícia, o suspeito levou os agentes até o local onde estava uma sacola plástica que continha 52 Buchas de maconha, 65 pinos de cocaína, vinte reais em espécie e um celular Samsung.

A ocorrência foi registrada na 124º DP, no centro de Saquarema, onde o acusado ficou preso por tráfico de drogas.