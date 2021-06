Sampaio Corrêa x Maricá - Léo Borges

Sampaio Corrêa x MaricáLéo Borges

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 15:01

SAQUAREMA – Pela última rodada da Taça Santos Dumont, o Sampaio Corrêa enfrentou o Maricá, neste sábado (26), no estádio Alzirão, em Itaboraí. Precisando de um empate para se classificar para a semifinal da competição, o time de Saquarema acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Com o resultado, o galinho da serra perdeu a liderança do grupo e não conseguiu seguir na competição. O time termina a Taça Santos Dumont na terceira colocação, com oito pontos ganhos.