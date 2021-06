Prefeitura de Saquarema disponibiliza tratores para ajudar pequenos produtores na preparação do solo | Saquarema | O Dia

Trator disponibilizado pela prefeitura de Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 14:29

SAQUAREMA – Os pequenos agricultores de Saquarema, na Região dos Lagos podem contar com apoio da prefeitura para a realização dos trabalhos em suas propriedades.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, disponibiliza tratores para auxiliar os agricultores rurais no trabalho nas pequenas propriedades rurais do município. Os equipamentos podem ser utilizados no preparo do solo para o plantio, além de outros serviços do dia a dia dos sítios e chácaras.

