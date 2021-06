Polícia Ambiental apreende armas e pássaros silvestres em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 29/06/2021 13:24

SAQUAREMA – A Polícia ambiental apreendeu na última sexta-feira (25) , na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, 10 pássaros da fauna brasileira e duas espingardas. A apreensão aconteceu após uma denúncia através do Linha Verde, que é o programa de denuncias sobre cirmes ambientais no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, uma casa no bairro do Rio Seco mantinha animais em cativeiro além de diversas armadilhas.

Segundo a Unidade de Polícia Ambiental, assim que os agentes do Parque Estadual da Serra da Tiririca chegaram ao local, localizaram cinco coleiros, três galinhos da serra, dois trinca ferros, além de duas espingardas e 28 munições. Questionada sobre a licença para manter os animais, a proprietária da casa informou que os animais e as armas pertenciam ao seu ex-marido. A ocorrência foi registrada na 124ª DP, no centro de Saquarema.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro exclusivo para recebimento de informações sobre crimes ambientais, pede que a população continue denunciando crimes ambientais através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.