Peter Peixoto, de 35 anos, é principal suspeito de tentar matar a esposa a facadas Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:03

SAQUAREMA – O Disque Denúncia divulgou um cartaz para obter informações sobre o paradeiro de Peter Peixoto, de 35 anos. Morador do bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos, Peter é o principal suspeito de tentar matar a esposa, Aline Gomes, com 12 facadas, no último domingo (20).

De acordo com a polícia, o acusado era casado com a vítima há 14 anos e não aceitava o fim do relacionamento. A tentativa de feminicídio, aconteceu após a vítima sair de uma reunião entre amigos.

Um mandando de prisão contra ele já foi expedido. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde o crime aconteceu.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Peter Ferreira, nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP “Disque Denúncia RJ”.