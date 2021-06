Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:54

SAQUAREMA – Um homem foi preso por direção perigosa na manhã desta segunda-feira (28), em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, Gabriel Rosa Moraes, de 20 anos, estava pilotando uma moto em alta velocidade e fazendo manobras perigosas na Avenida Saquarema, quando policiais militares que estavam fazendo um patrulhamento de rotina, flagraram o homem empinando a moto.

Durante a abordagem, os agentes encontraram maconha no bolso do jovem que ficou alterado e precisou ser algemado. O suspeito foi conduzido para a 124ª DP, no centro de Saquarema e vai responder por posse de drogas para uso próprio e direção perigosa, mas não ficou preso.