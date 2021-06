Sede do CAIE em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 29/06/2021

SAQUAREMA – Na próxima quarta-feira (30) o Centro de Apoio à Inclusão Escolar – CAIE da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos irá completar 15 anos de existência.

Inaugurado em 2006, o centro foi criado para promover o desenvolvimento de alunos com deficiências matriculados no município. Entre essas deficiências estão a intelectual, visual, física, auditiva, múltiplas deficiências, transtorno do espectro autístico, altas habilidades/superdotação, além de transtornos e distúrbios de aprendizagem.

Com mais de 120 alunos matriculados na Sala de Recursos - SR e no Programa de Apoio ao Educando- PAE , o Centro também promove cursos e palestras com temas relevantes à Educação Especial/ Inclusiva voltados à comunidade escolar e abertos à população em geral.



A estrutura e os serviços

No CAIE funcionam Salas de Recursos, onde são prestados acompanhamentos específicos à Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Altas Habilidades e demais deficiências, e a sala do PAE.

O Atendimento Educacional Especializado é prestado também por psicopedagogos, psicólogos, fisioterapeuta e neurologista que realizam avaliações e prestam orientações aos professores e responsáveis.

O CAIE atua ainda como referência, em formação e orientação, à toda rede de educação, com temas específicos na área de Educação Especial/Inclusiva. Esses cursos são ofertados em períodos variados, com temas como Libras, Braille, Autismo, Deficiência Intelectual, Adaptação Curricular, Inclusão Escolar para Pais e Responsáveis e Deficiências Múltiplas, e contam com mais de 230 inscritos, atualmente.

Abertos à comunidade, são sistematicamente publicados em edital, no site e nas redes sociais da Prefeitura. O Centro também disponibiliza o projeto CAIE Sob Medida, que consiste na realização de palestras solicitadas de acordo com as necessidades de cada unidade educacional, da rede de ensino de Saquarema.



A nova sede

Instalado em sede própria, na Rua Ernestina Bravo, 155, em Bacaxá, a Instituição passou a contar com melhores instalações, adaptadas às necessidades do público atendido. Hoje o CAIE dispõe de salas espaçosas, climatizadas e de boa estrutura, pátio amplo, além de auditório.

Um ambiente seguro e acolhedor, preparado e planejado para desenvolver a autonomia e as potencialidades do estudante com deficiência, para este que se torne um cidadão pleno e consciente dos seus direitos.

[email protected] Mais informações sobre o atendimento prestado pelo Centro de Apoio à Inclusão Escolar – CAIE, podem ser obtidas em contato pelo e-mail