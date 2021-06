Vigilância Sanitária fiscaliza farmácias em Saquarema - Divulgação

Vigilância Sanitária fiscaliza farmácias em SaquaremaDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 29/06/2021 12:51 | Atualizado 29/06/2021 12:51

SAQUAREMA - A Vigilância Sanitária da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, está intensificando as ações de fiscalização nas farmácias e drogarias do município.

De acordo com as legislações da cidade, todas as farmácias e drogarias deverão estar com a licença sanitária em dia para poder adquirir medicamentos e insumos farmacêuticos.

Publicidade

No ato da inspeção são cobrados: dados do farmacêutico responsável em tempo integral, certidão de regularidade técnica, certificado do corpo de bombeiros, certificado de dedetização e desratização, certificado de escrituração digital junto a Anvisa, contrato de recolhimento de lixo, dentre outros documentos.

No ato da inspeção além do prazo de validade, o espaço é fiscalizado e principalmente o armário de armazenamento de medicamentos controlados seguindo a portaria 344/98 e a sala de serviços farmacêuticos se houver.

Publicidade

Vigilância Sanitária fiscaliza farmácias em Saquarema Divulgação