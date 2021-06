Saquarema vai vacinar pessoas de 48 anos contra covid-19 - Reprodução internet

Saquarema vai vacinar pessoas de 48 anos contra covid-19Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 15:38

SAQUAREMA – Dando continuidade ao calendário de vacinação, nesta terça-feira (29), pessoas de 48 anos poderão se vacinar contra covid-19 em Saquarema, na Região dos Lagos.

Os moradores que estão na faixa etária devem procurar um dos polos de vacinação do município e apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.

Publicidade

Pessoas de 53, 52, 51 e 50 anos podem se vacinar em qualquer dia da semana, até 02 de julho.

A vacinação acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro do Porto da Roça e na Praça do Bem-estar, no centro de Saquarema, das 9h às 16h.

Confira o calendário:



JUNHO

53 anos a 50 anos: 28/06 até 02/07

49 anos: 28 de junho

48 anos: 29 de junho

47 anos: 30 de junho