O encontro definiu a participação do município nos jogos intermunicipais Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 29/06/2021 13:39

SAQUAREMA – Na última sexta-feira (25), o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, representou o município de Saquarema no 3º Encontro de Secretários de Esporte e Lazer da Costa do Sol. O evento aconteceu na cidade de Arraial do Cabo, com o objeto de definir as próximas diretrizes esportivas através de competições regionais que visam o desenvolvimento contínuo das cidades da região.

Durante o encontro, o criador da Escola Social de Vela “Filhos do Vento”, Anderson Wilnes, apresentou o projeto “Velas Abertas para o futuro”, que ensina gratuitamente crianças e adolescentes da rede municipal de ensino, o curso de iniciação ao Iatismo, em Arraial do Cabo.

Já o Presidente da Fundação do Meio Ambiente da cidade, Maycon Victorino, falou sobre a prática esportiva de maneira sustentável em áreas protegidas, que, devido à má orientação aos praticantes, podem sofrer danos irreparáveis ao meio ambiente.

Um dos assuntos abordados no evento, foi a definição da tabela de Jogos Intermunicipais, que tem previsão de realização ainda em 2021.

- Acordamos durante o encontro que Saquarema vai sediar etapas de vôlei, futevôlei, e futebol amador sub-17 feminino. As datas ainda estão sob definição devido à pandemia de Coronavírus. Mas nossa expectativa é que com o avanço da vacinação em todo o Estado do Rio, consigamos dar o pontapé inicial nas atividades ainda em 2021 - explicou o Diretor de Competições Esportivas de Saquarema, Pablo Corrêa.

O Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema também falou sobre a expectativa para os jogos.

- Esses eventos esportivos são de extrema importância para a nossa cidade e principalmente para o desenvolvimento da Costa do Sol. Através deles, conseguimos fomentar o esporte e o lazer de maneira mais orgânica. Um dos nossos objetivos é conectar os esportistas das mais diversas modalidades, dos 13 municípios da nossa região – finalizou o Secretário, Rafael Castro.