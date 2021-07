Saquarema iniciará programa "Guarda Maria da Penha" - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 01/07/2021 17:38

SAQUAREMA - Na próxima segunda-feira (5), a Prefeitura Municipal de Saquarema, na Região dos Lagos dará início ao projeto “Guarda Maria da Penha”, voltado à promoção de mais segurança e proteção das mulheres do município.

Idealizado pelas Secretarias municipais da Mulher e de Segurança e Ordem Pública o programa é um importante passo na luta pela defesa e das garantias constitucionais das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

- Temos, em nosso município, centenas de mulheres que são atendidas pela Secretaria da Mulher ou pelo CRAM e que precisam de acompanhamento durante as medidas protetivas. A Guarda Maria da Penha chega para aumentar essa proteção, dando o suporte para os atendimentos e ajudando nas ocorrências - afirmou a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

Fruto de uma parceria com a Secretaria da Mulher com a Guarda Civil do município e as polícias Civil e Militar, o projeto consiste no acompanhamento das mulheres vítimas de violência e abusos que procuraram atendimento e assistência na Secretaria da Mulher.

- Este é um marco importante para a proteção das mulheres saquaremenses. Com a pandemia e o isolamento social, temos visto o aumento do número de casos de denúncias e agressões às mulheres em todo o país. Essa é uma estatística triste e infeliz e que precisa acabar. Aqui em Saquarema, estamos dando mais um passo para garantir essa segurança às mulheres – disse a Prefeita Manoela Peres.

O grupamento também realizará visitas às mulheres que têm medidas protetivas para assegurar e verificar a garantia do seu direito e sua proteção e auxiliará a Secretaria da Mulher em ações de ocorrências.

- Nossos guardas estão recebendo treinamento para atuar nos casos relativos à violência doméstica e feminicídio. Todo o treinamento está sendo oferecido dentro das normas e legislações em vigor – explicou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

Para mais informações sobre a Guarda Maria da Penha e demais serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), basta entrar em contato com a Secretaria Municipal da Mulher. O telefone é (22) 99859-7841. O endereço é Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.