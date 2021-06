Tempo fica instável em Saquarema - Divulgação

Tempo fica instável em SaquaremaDivulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:05

SAQUAREMA – Na manhã desta quarta-feira (30), a cidade de Saquarema registrou mínima de 14ºC. O deslocamento de uma frente fria manterá o tempo instável na cidade.

A previsão é de céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante todo o dia. Os ventos serão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas estarão em declínio, com mínima de 14°C e máxima de 19°C.

Publicidade

Na quinta-feira (01), o tempo continuará instável, mas não chove. A temperatura continuará em declínio com a mínima chegando aos 12°C e máxima não passando de 21°C.