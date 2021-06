Por falta de doses, Saquarema suspende novamente vacinação contra a Covid-19 - Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 30/06/2021 13:04

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Saquarema, informou na noite desta terça-feira (29), que irá suspender, temporariamente, o calendário de vacinação contra a covid-19. A decisão foi tomada após o término das doses D1 enviadas ao município.

É a segunda vez no mês de junho que o município precisa suspender a aplicação de primeira dose (D1) do imunizante.

No último sábado (26), o município recebeu 2514 doses de vacinas contra a COVID-19. Todas as doses foram utilizadas para a vacinação de pessoas com 52, 51 e 50 anos, que estava atrasada por conta da última suspensão da campanha. As pessoas com 49 anos e 48 anos foram imunizadas de acordo com o calendário divulgado anteriormente.

Segundo a Secretaria de Saúde, a proposta é cumprir o calendário e logo que haja a disponibilidade de doses serão realizadas ações estratégicas. O município está adiantado no calendário único proposto pelo Governo Estadual, cuja vacinação da população de 54 a 45 anos será iniciada somente em julho.

Assim que o Ministério da Saúde enviar novas doses ao município, a Secretaria de Saúde retornará com a vacinação. A Secretaria informou ainda que a aplicação da segunda dose (D2), segue ativa no município.