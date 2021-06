Obra de drenagem na praça do Condado de Bacaxá - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 30/06/2021 13:29

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Obras Públicas da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, está efetuando a construção da rede de drenagem do entorno da Praça do Condado, no distrito de Bacaxá.

Segundo a Secretaria de obras, nesta etapa da obra, está contemplada a construção de 1,1 quilômetro de rede de galerias, que efetuarão a drenagem da região, além de ampliar a capacidade de funcionamento das redes que servem ao bairro Asfalto Velho.