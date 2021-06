Marinha emite alerta de ressaca em Saquarema - Reprodução internet

Marinha emite alerta de ressaca em SaquaremaReprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:13

SAQUAREMA – A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para as praias de Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com o comunicado, as ondas podem variar entre 2,5m a 3m de altura. O alerta é válido até às 15h do dia 01 de julho.