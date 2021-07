Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:33

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (29), policiais civis da 124ª DP de Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam em flagrante um integrante de uma quadrilha especializada na venda de veículos clonados. Ele foi capturado, quando tentava vender um carro roubado.

De acordo com os agentes, ao ser abordado, o homem disse estar fazendo a transação comercial do veículo. Após perícia, foi constatado que se tratava de um carro clonado que havia sido roubado no município de Niterói.

O preso possui diversas passagens pela polícia, entre elas, por estupro, homicídio, ameaça e roubo. Informações apontam que ele, inclusive, seria o chefe do esquema criminoso de venda de carros clonados em Saquarema.

O acusado foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.