Saquarema inicia distribuição de fitas medidoras de glicoseDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 03/07/2021 13:57

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos, adquiriu novo material para os pacientes que fazem tratamento de Diabetes na rede municipal de saúde. As novas Tiras Medidoras de Glicose já estão disponíveis para retirada no Programa Municipal de Diabetes.



As Tiras Medidoras de Glicose são ideais para medir o nível de açúcar no sangue, pois apresentam resultados precisos e rápidos. Elas devem ser usadas com o aparelho medidor para avaliar os índices de glicemia em pacientes com diabetes. As fitas absorvem o sangue para que o aparelho medidor possa fazer a análise.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as fitas são distribuídas aos pacientes que fazem o acompanhamento pelo Programa Municipal. Para realizar o cadastro, basta se dirigir ao programa às segundas, quartas e sextas, das 9 às 17h. Deve-se apresentar o comprovante de residência e a prescrição médica da terapia medicamentosa oral ou de insulinoterapia.

Para mais informações, o morador pode procurar o posto de Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próximo à sua residência ou procurar diretamente o Programa Municipal de Diabetes, na Rua Adolfo Bravo, 38, Bacaxá.