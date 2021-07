Vacinação contra covid em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 03/07/2021 13:34

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos, informou que continuará, neste sábado (3), com a vacinação contra a covid-19 no município.

De acordo com o aviso, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde realizaram a entrega de 1972 doses nesta sexta-feira.

Sendo assim, neste sábado, das 09 às 14hs, os homens de 46 anos, e pessoas de 45 anos (homens e mulheres) serão vacinados.

A vacinação ocorre em dois pontos: o Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro.