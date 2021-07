Com previsão de receber novas doses, Saquarema retoma vacinação contra covi-19 em pessoas com 47 anos - Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 02/07/2021 09:31

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, emitiu comunicado informando a retomada da vacinação contra a covid-19, A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, emitiu comunicado informando a retomada da vacinação contra a covid-19, que estava suspensa no município

De acordo com o aviso, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde sinalizaram a entrega de novas doses para Saquarema ainda nesta sexta-feira. Sendo assim, o município irá vacinar nesta sexta-feira (2) pessoas de 47 anos (homens e mulheres) e apenas as mulheres de 46 anos. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, outro cronograma será divulgado ainda nesta sexta-feira.

A vacinação em Saquarema acontece em dois pontos: no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 09h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde também informou que o horário para as pessoas que irão tomar a segunda dose (D2) é das 13h às 16 horas.