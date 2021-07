Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 03/07/2021 13:40

SAQUAREMA - Policiais civis da 124ª DP da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, com base em informações fornecidas pela companhia de energia elétrica ENEL Distribuição Rio, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (01/07), no bairro de Vilatur, duas pessoas acusadas de furto de energia elétrica.

No primeiro local, os agentes compareceram no endereço informado, onde constataram a ligação clandestina sem passar pelo aparelho de medição. O dono do imóvel foi detido e encaminhado à unidade policial.

Em seguida, os policiais foram até uma loja de material de construção onde a perícia confirmou a ligação clandestina. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à delegacia e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do acusado.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.