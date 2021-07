Prefeitura lança site do Plano Diretor de Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 03/07/2021 13:49

SAQUAREMA - A Prefeitura da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, lançou nesta sexta-feira (2), o novo site do Plano Diretor do município. Idealizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, o site tem como objetivo reunir as informações e propostas urbanísticas da cidade, sendo um ponto de apoio às discussões da revisão do Plano Diretor 2021, além de aproximar e incentivar o cidadão a participar do desenvolvimento do município.

O Plano Diretor é uma ferramenta básica da política de desenvolvimento do município e tem como finalidade orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos essenciais, pretendendo assegurar melhores condições de vida para a população. Ele deve ser revisto a cada 10 anos, obedecendo uma série de legislações e pré-requisitos estabelecidos em nível federal, estadual e municipal.

O novo site chega com uma novidade importante: a interatividade! A participação dos cidadãos é fundamental para ampliar a discussão sobre os progressos e dificuldades em relação à urbanização. Por esse motivo, a Secretaria de Urbanismo montou uma enquete onde os moradores poderão dar suas contribuições, fazer reclamações, sugerir propostas e, também, elogiar os trabalhos desenvolvidos pelo município.